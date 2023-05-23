Raiffeisen Bank International готовится передать российский бизнес акционерам после нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя.

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил о намерении отделить российское подразделение. На данный момент банк активизирует шаги по передаче российского подразделения акционерам.

Как сообщает Reuters, Raiffeisen Bank International готовится передать российский бизнес акционерам после нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя.

Представитель банка заявил, что "Raiffeisen продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка Россия".

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Если RBI сможет все-таки выделить российский бизнес в отдельную компанию, это может сделать владельцев Raiffeisen Bank International акционерами новой компании, зарегистрированной в Вене.

Raiffeisen Bank в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещает покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако до сих пор остается на территории агрессора.

Украина официально внесла банк в список международных спонсоров войны. Власти ЕС открыто требуют от банка покинуть РФ, а Польша предлагает ввести санкции против банка.

В феврале Raiffeisen заинтересовались фискальные органы США.

24 марта 2023 года Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen уйти из России

По состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

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