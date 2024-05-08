В основном украинцы выбирают подержанные электрокары.

В апреле автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что вдвое больше, чем годом ранее. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 года, сообщает "Укравтопром".

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 4141 ед. (новых – 707 ед., подержанных – 3434 ед.) Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 авто. Также был зарегистрирован один новый электробус.

В Топ-5 новых электромобилей месяца попали:

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Volkswagen iD.4 – 141 ед;

Honda M-NV – 72 ед;

Nissan Ariya – 68 ед;

BYD Song Plus – 49 ед;

MG 4 – 39 ед.

Пятерка впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит так:

Nissan Leaf – 497 ед;

Tesla Model 3 – 414 ед;

Tesla Model Y – 343 ед;

Volkswagen е-Golf – 253 ед;

Hyundai Kona – 205 ед.

Авторынок Украины

В течение апреля на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 авто, что по сравнению с прошлогодним апрелем больше на 13%. При этом относительно результата предыдущего месяца произошло падение на 1%.

В апреле украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Это по сравнению с апрелем 2023 года больше на 30%.

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