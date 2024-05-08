Сегодня отмечается день рождения напитка "Кока-кола" и День перешагивания через ступеньку.

Праздник 8 мая - день рождения напитка "Кока-кола", День перешагивания через ступеньку, День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй Мировой войны, Всемирный день осла, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, День Белого Лотоса, Европейский День Победы. 8 мая - 128-й день года (129-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 237 дней.

Какой сегодня праздник в Украине и в мире

8 мая праздник отмечается в разных уголках нашей планеты - посмотрите, какие торжества встречают сегодня в некоторых странах:

Ночь женщин, День ветеранов - Норвегия.

День родителей - Южная Корея.

День ириса - Бельгия.

День без носков, День "В школу на велосипеде", День кокосового кремового пирога, День "Выпей Кока-колу", День работников ночной смены, День школьной медсестры, День секретаря, День гольфа, День Трумэна - США.

День флоры, День знания арифметики - Великобритания.

8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения - наша страна вместе с Европой чтит память жертв Второй Мировой войны и помнит о важности мира.

Видео дня

Важные события в истории 8 мая

1541 - испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

1886 - впервые производится Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1895 - Китай передал Тайвань Японии.

1945 - в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.

1949 - открыт монумент Воин-освободитель в берлинском Трептов-парке.

1950 - обложку нового номера французского журнала для женщин "Elle" украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо.

1962 - в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

1970 - вышел диск "Let It Be" группы The Beatles.

1976 - группа ABBA в третий раз поднялась на первое место британского хит-парада с песней "Fernando", и удерживала его в течение месяца.

Какой сегодня церковный праздник

Православный праздник 8 мая - день памяти Иоанна Богослова. По старому стилю верующие отмечают праздник Цареградской иконы Божией Матери, день памяти святого евангелиста Марка, Собор Синайских преподобных.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 мая

Сегодня - 8 мая - праздник в честь святого Марка, поэтому в народе эта дата называется "Марков день". Категорически запрещено 8 мая заниматься садоводством и проводить любые манипуляции с растениями. Также не стоит убирать в доме или ездить на кладбище.

Народные приметы о погоде:

дует сильный ветер - урожай будет плохим;

ветра нет - в ближайшие дни пойдет дождь;

идет дождь - к хорошему урожаю грибов;

цветет черемуха - лето окажется сырым.

Приметы и народные обычаи гласят, что в старину 8 мая девушки водили хороводы и пели песни на улице, призывая благополучие. Но сейчас такое редко встретишь, поэтому лучше провести этот день позитивно, ни с кем не ссорясь. Верующие могут вечером помолиться святому о мире и счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: