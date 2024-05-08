Праздник 8 мая - день рождения напитка "Кока-кола", День перешагивания через ступеньку, День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй Мировой войны, Всемирный день осла, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, День Белого Лотоса, Европейский День Победы. 8 мая - 128-й день года (129-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 237 дней.
- Какой сегодня праздник в Украине и в мире
- Важные события в истории 8 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 мая
Какой сегодня праздник в Украине и в мире
8 мая праздник отмечается в разных уголках нашей планеты - посмотрите, какие торжества встречают сегодня в некоторых странах:
- Ночь женщин, День ветеранов - Норвегия.
- День родителей - Южная Корея.
- День ириса - Бельгия.
- День без носков, День "В школу на велосипеде", День кокосового кремового пирога, День "Выпей Кока-колу", День работников ночной смены, День школьной медсестры, День секретаря, День гольфа, День Трумэна - США.
- День флоры, День знания арифметики - Великобритания.
8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения - наша страна вместе с Европой чтит память жертв Второй Мировой войны и помнит о важности мира.
Важные события в истории 8 мая
- 1541 - испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.
- 1886 - впервые производится Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.
- 1895 - Китай передал Тайвань Японии.
- 1945 - в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.
- 1949 - открыт монумент Воин-освободитель в берлинском Трептов-парке.
- 1950 - обложку нового номера французского журнала для женщин "Elle" украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо.
- 1962 - в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.
- 1970 - вышел диск "Let It Be" группы The Beatles.
- 1976 - группа ABBA в третий раз поднялась на первое место британского хит-парада с песней "Fernando", и удерживала его в течение месяца.
Какой сегодня церковный праздник
Православный праздник 8 мая - день памяти Иоанна Богослова. По старому стилю верующие отмечают праздник Цареградской иконы Божией Матери, день памяти святого евангелиста Марка, Собор Синайских преподобных.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 мая
Сегодня - 8 мая - праздник в честь святого Марка, поэтому в народе эта дата называется "Марков день". Категорически запрещено 8 мая заниматься садоводством и проводить любые манипуляции с растениями. Также не стоит убирать в доме или ездить на кладбище.
Народные приметы о погоде:
- дует сильный ветер - урожай будет плохим;
- ветра нет - в ближайшие дни пойдет дождь;
- идет дождь - к хорошему урожаю грибов;
- цветет черемуха - лето окажется сырым.
Приметы и народные обычаи гласят, что в старину 8 мая девушки водили хороводы и пели песни на улице, призывая благополучие. Но сейчас такое редко встретишь, поэтому лучше провести этот день позитивно, ни с кем не ссорясь. Верующие могут вечером помолиться святому о мире и счастье.