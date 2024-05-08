'Укрпочта' выпустила новую марку посвященную уничтожению российского флота (фото)

Тираж новой почтовой марки составляет один миллион экземпляров.

Сегодня, в День памяти и победы над нацизмом, который Украина и мир чтят 8 мая, "Укрпочта" открыла продажи новой почтовой марки "русский военный флот - до дна!" в своих отделениях, филателистических магазинах и онлайн магазинах. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Новинка продолжает легендарную серию, которую в апреле 2022-го начала почтовая марка "Русский военный корабль, иди... !". Конечно, та самая, что предвещала уничтожение Вооруженными Силами Украины вражеского крейсера "Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тираж новой почтовой марки составляет 1 000 000 экземпляров.

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Стоимость листа - 120 грн. Художник - Виктор Грудаков, шрифт - UAF Sans Дмитрия Растворцева, разработанный специально для ВСУ.

Марки от "Укрпочты" - что известно

"Русский военный корабль, иди...!" - знаменитая фраза, которую произнес украинский морской пехотинец в ответ на предложение вражеского российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный в первый день военного вторжения России в Украину 24 февраля.

В апреле 2022 года украинский почтовый оператор ввел в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!".

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