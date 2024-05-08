Отраслевые данные продемонстрировали накопление запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 06:45 GMT снизились на 57 центов, или 0,69%, до 82,59 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую West Texas Intermediate упали на 53 цента, или 0,68%, до 77,85 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Падение цен связывают с накоплением запасов сырой нефти и топлива в США, что является признаком слабого спроса. По данным Американского института нефти, запасы "черного золота" в США выросли на 509 тыс баррелей за неделю. Запасы бензина и дистиллятов также увеличились.

Осторожные ожидания по сокращению поставок со стороны ОПЕК+ накануне политической встречи 1 июня также оказали давление на рынки.

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"Цены на нефть подверглись дальнейшему давлению на фоне роста шума вокруг производственной политики ОПЕК+, – говорят аналитики ING. – Ожидается, что члены ОПЕК+ продолжат свои дополнительные добровольные сокращения поставок после второго квартала этого года".

Цены на нефть

В начале недели цены на нефть продемонстрировали рост. Одной из основных причин такой динамики эксперты назвали опасения относительно новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Увеличение цен продолжилось 7 мая, что также связали с препятствиями в переговорах о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о рекордном падении цен на нефть за три месяца, что было вызвано, в частности, опасениями относительно высокой инфляции в США.

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