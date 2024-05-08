Клуни дважды был признан как "самый сексуальный мужчина", но это не мешает актеру питаться калорийной пищей.

Звезды Голливуда имеют свои секреты - так, знаменитый актер, дважды признанный журналом People как "самый сексуальный мужчина" среди звезд Джордж Клуни, раз в неделю позволяет себе особое блюдо. Кто-то бы мог сказать о нем: "Это сплошные калории"!

Речь идет о пицце, которой актер во времена работы над фильмом "Загадочное убийство 2" успел угостить коллег Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон. Как отмечает издание Allrecipes, звездный каст оценил блюдо Клуни.

Издание пишет, что о гастрономической слабости актера рассказала СМИ его шеф-повар Вивиана Фрицци. Женщина работает на семью Клуни с 2013 года и утверждает, что каждую неделю он вместе с женой Амаль устраивают себе вечер пиццы.

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Смакуют звезды классической итальянской "Маргаритой", выбирая в качестве гарнира салат руккола, утверждает Фрицци. СМИ подчеркивает, что в этом нет ничего удивительного, ведь семья Клуни проводит большую часть свободного времени на озере Комо в Италии, а вдобавок, его шеф-повар Фрицци - тоже итальянка.

СМИ напомнили, что работа над фильмом "Загадочное убийство 2" тоже велась на озере Комо, поэтому Клуни воспользовался случаем и пригласил коллег на один из своих знаменитых вечеров пиццы. Актер Адам Сэндлер в эфире "Шоу Эллен Дедженерес" вспоминал о времени в гостях у Клуни следующее: "Они пригласили Джен и меня... мы пошли к ним домой. Они приготовили нам домашнюю пиццу, и это было удивительное время".

Если вы тоже хотите попробовать "ужин Клуни", воссоздать это блюдо очень просто. СМИ советует:

"Начните с базовой пиццы "Маргарита" с томатным соусом, сыром моцарелла и свежим базиликом. Похоже, Клуни наслаждается пиццей с легким салатом из рукколы - подобно тому, как это делает Ина Гартен (американская писательница - УНИАН). Вам лучше выбрать салат без лишней помпезности - например, салат из дикой рукколы или простой салат с рукколой, чтобы не перебивать вкус пиццы".

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