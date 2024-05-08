Таким образом они могут попытаться оттянуть украинские силы с фронта.

Сейчас Россия не имеет достаточно сил для наступления на Харьков и Сумы, однако захватчики способны вести пограничные бои.

Такое мнение высказал бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны политический и военный деятель, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, оккупанты держат в Брянской, Белгородской и Курской областях силы и средства на уровне 50 тысяч.

"Им этого явно недостаточно для начала наступательных действий. Однако это может дать противнику способность ведения пограничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. Это они делают достаточно эффективно", - сказал он в эфире Еспресо. Видео дня

Кривонос отметил, что на других участках фронта ситуация достаточно сложная, поскольку российские силы имеют большое преимущество в артиллерии и численности, а также господство в воздухе.

"Одна из главных задач, которую украинская власть должна решать, - не только обеспечение необходимого количества оружия для наших ребят на переднем крае, но и обеспечение людьми, которые могли бы сменить бойцов в окопах", - отметил он.

Ситуация на фронте: последние новости

Продолжаются бои с российскими захватническими войсками. Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что самыми горячими являются Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское и Купянское направления.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что оккупанты готовятся к наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

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