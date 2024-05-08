Он отметил, что разрыв отношений был болезненным для него.

Известный украинский актер и ведущий Женя Янович впервые назвал причину расставания с бывшей девушкой - "Мисс Украина-2017" Полиной Ткач.

Он отметил, что ковид, а затем начало войны их сначала сблизили. Но уже в июне 2022 года пара приняла решение разойтись.

"Потому что пришло время. Полномасштабка сначала немножко даже скрепила то, что, возможно, уже нельзя было скрепить, но как-то мы эти пазлы якобы так сопоставили, а потом вернулись и я серьезно считаю что, пришло время. Я считаю, что я был слишком хорошим мальчиком в самом начале отношений и я пытался быть идеальным 24х7", - рассказал Янович в интервью Маше Ефросининой.

Ведущий также добавил, что стремление быть лучшим сработало против него. Поэтому сейчас он уже сделал работу над ошибками.

"Я себя отдавал этим отношениям даже, будучи в работе. Я был всегда на связи, я уделял ей постоянно внимание. Я был лучшей версией себя и не до конца тем, кем я являюсь на самом деле. Например, я люблю с друзьями увидеться, а когда это начало там проявляться чаще, она говорит: "Стоп, ты не такой был, я помню в кого я влюблялась" и так далее. Думаю, что я не смог правильно подать себя и позиционировать в тот момент, когда я стал максимально искренним. Видимо я не был тем человеком, который должен быть рядом с ней", - подчеркнул мужчина. К слову, влюбленные были вместе 4 года. После разрыва, по словам Яновича, они недавно впервые увиделись и спокойно пообщались.

Напомним, ранее известный блогер назвал причину развода Камалии и Захура.

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