Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Одесской области.

На среду, 8 мая, в Одессе и Одесской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Так, по данным синоптиков, утром 8 мая в Одессе ожидается гроза.

Вдоль побережья Одесской области местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +15°...+20°. Скорость ветра утром составит 12-14 м/с, днем стихнет до 6-11 м/с. Ожидается значительное волнение моря. Также утром вдоль побережья и в лиманах будет наблюдаться опасный подъем уровня моря. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

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Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 8 мая

Сегодня в Одесской области, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром пройдет небольшой, местами умеренный дождь, а днем уже будет без существенных осадков. Также утром ожидается гроза. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура днем составит +17°...+22°. На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

В Одессе 8 мая также ожидается облачная погода с прояснениями. Утром пройдет умеренный дождь, а днем будет без существенных осадков. Столбики термометров покажут +18°...+20°. Температура морской воды +14°...+15°.

Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни

В течение ближайших пяти суток в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями.

В связи с неустойчивостью атмосферы и прохождением котловины циклона Gulia, местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Температурный он ночью +7°...+12°, 9-10 мая - местами до +4°. Днем будет +15°...+20°. Температура морской воды +15°...+16°. Умеренное волнение моря.

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