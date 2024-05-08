Среди них есть пакет с пакетами.

Эксперт по уборке Джулия Уильямсон назвала пять видов ненужных вещей, которые есть практически на каждой кухне.

В колонке для Business Insider она пишет, что кухни могут быть большим источником стресса и беспорядка, поскольку именно там люди часто накапливают то, чем не пользуются. Ее советы могут помочь вам освободить больше места.

Наведите порядок в шкафу со специями

Вы можете обнаружить, что значительная часть специй превратилась в непривлекательную пыль без аромата. По словам Уильямсон, молотые специи годны примерно год после открытия, а цельные - от года до трех лет.

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Она советует избавиться от всего, что потеряло насыщенный и приятный запах, а в будущем покупать небольшое количество специй, которые вы не используете часто.

Залежи кружек

Эксперт шутит, что ради использования всех кружек, которые люди хранят дома, придется устраивать королевскую свадьбу. Помочь попрощаться с ними может простой совет: спросите себя, потратите ли вы 20 долларов на замену чашки, если она потеряется или разобьется.

Шкаф под раковиной всегда захламлен

Проведите инвентаризацию, если ваш шкафчик также заполнен баллончиками, тряпками, губками и всевозможными средствами для уборки. Упорядочить оставшееся помогут специальные органайзеры или самодельные контейнеры из коробок.

Кухонная утварь

По словам эксперта, обычно на кухнях можно найти гораздо больше различных деревянных ложек, половников и шпателей, чем нужно. Она советует оставить только те, которыми вы действительно любите пользоваться.

"Если вы убеждены, что все они вам нужны, попробуйте сделать следующее: положите половину в коробку и спрячьте ее на несколько месяцев. Вы обнаружите, что ищете в коробке нужные вам приборы, или вы совсем о них забыли? Если последнее, то это лишнее", - говорит она.

Пакеты для покупок

Пакеты могут быть полезны, но до того момента, когда начнут занимать всю кухню. "К счастью, вы можете заполнить их всем остальным барахлом, от которого избавляетесь. Оставьте себе то количество, которое кажется вам разумным", - предлагает Уильямсон.

Другие лайфхаки для эффективной уборки:

Ранее профессиональный уборщик рассказал о распространенной ошибке, которую люди допускают во время генеральной уборки.

А популярный эксперт по уборке Лаура Маунтфорд поделилась "вредными" лайфхаками, которые могут навредить, а не помочь в уборке.

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