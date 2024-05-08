Отмечается, что на влажном полотенце быстро размножаются микробы.

После душа вы, вероятно, вешаете полотенце на настенный крючок, чтобы оно высохло. Оно будет висеть там до тех пор, пока вам в следующий раз не понадобится вытереться если только его не нужно будет стирать.

Издание Real simple выяснило, как часто следует менять банное полотенце.

Необходимо помнить, что пройдет определенное количество дней, прежде чем ваше полотенце станет рассадником бактерий. Кроме того, использование свежего и чистого банного полотенца полезно не только для личной гигиены, но и для здоровья в целом.

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Как часто менять полотенце для тела

По словам Энни Чиу, доктора медицинских наук и сертифицированного дерматолога, есть четкие инструкции о том, когда следует производить замену.

"Как правило, полотенца следует менять каждые три-четыре использования", - говорит она. "Это помогает предотвратить накопление бактерий и запахов".

Важно придерживаться этого графика чистых полотенец по нескольким причинам, отмечает Чиу. На влажных полотенцах могут скапливаться бактерии, омертвевшие клетки кожи и излишки кожного жира. Поэтому, используя грязное полотенце, вы рискуете вызвать кожные заболевания или усугубить существующие проблемы, такие как прыщи.

Какие факторы влияют на замену полотенец

Тем не менее, несколько факторов могут повлиять на продолжительность использования полотенца в ротации:

запах;

частота принятия душа;

уровень вашей потливости;

материал полотенца - полотенца вафельного переплетения имеют тенденцию сохнуть быстрее, чем обычные махровые полотенца;

загрязнители в окружающей среде.

Когда нужно выкидывать полотенца

Спустя несколько лет ваше банное полотенце может потерять мягкость, пушистость и впитывающую способность.

"Если ваши полотенца больше не впитывают воду эффективно и кажутся менее мягкими и роскошными, чем раньше, возможно, пришло время заменить их", - говорят эксперты Cozy Earth. "Со временем полотенца могут потерять свою впитывающую способность из-за износа или накопления остатков моющего средства".

Точно так же, если ваши полотенца подвергаются воздействию хлора и солнечного света, это влияет на их долговечность, а также на привычки стирки и частоту их использования.

При правильном уходе срок службы обычного полотенца составляет около двух лет - меньше, если оно интенсивно используется, и больше, если оно предназначено в основном для декора.

Ранее УНИАН писал, как отстирать кухонные полотенца.

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