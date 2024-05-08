В результате российской ракетной атаки разрушениям подверглись гражданские объекты.

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими захватчиками на фронте произошло 84 боевых столкновения, сообщает Генштаб.

Одним из самых горячих остается Купянское направление, где РФ 16 раз пыталась прорвать линию защиты Сил обороны Украины. Еще три атаки врага были отражены на Лиманском направлении, в районе населенных пунктов Терны и Невское.

На Бахмутском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции украинских военных. При этом на Авдеевском было успешно отражено 27 атак врага. Еще 11 штурмов оккупанты провели на Новопавловском направлении.

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На Ореховском направлении в Запорожской области оккупанты 6 раз атаковали Силы обороны Украины неподалеку Роботино и Вербового.

Кроме того, российские войска не оставляют попыток ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области - за прошедшие сутки было успешно отражено три атаки оккупантов.

Также, удачно отработала авиация Сил обороны Украины, которая нанесла удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления, 1 складу ГСМ и 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Взамен РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В результате атаки есть раненые среди гражданского населения. Кроме того, повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Аналитики из Института изучения войны считают, что россиянам удалось продвинуться на северо-запад от Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что РФ имеет успехи вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино.

По информации от бойца НГУ Андрея Отченаша, российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны в районе Часового Яра. Однако в город им зайти не удается.

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