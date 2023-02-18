Власти США начали проверку в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с возможным пособничеством российской агрессии против Украины. Об этом сообщает Reuters.
Как рассказали агентству представители банка, в январе к ним поступил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой "объяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, которые осуществляет RB".
В частности американских чиновников интересовали транзакции в России, на частично оккупированном Донбассе, в Украине и Сирии. В Банке пообещали предоставить полную до июня.
"Райффайзен глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно важных кредитных учреждений" российского центрального банка, что подчеркивает его важность для российской экономики, которая борется с масштабными западными санкциями", – пишет издание.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наделено полномочиями замораживать активы и запрещать американским компаниям и гражданам торговать с теми, кто попал в санкционный список.
Raiffeisen Bank в России
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Raiffeisen Bank заявил о готовности уйти из России. Однако в итоге банк продолжает работать на территории страны-агрессора, как ни в чем ни бывало.
В январе Raiffeisen Bank признал, что дает льготы российским оккупантам. Банк уверяет, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и принуждают помогать военным.
В таких условиях Raiffeisen Bank рискует попасть в список международных спонсоров войны, который составляется в Украине. Ранее в него уже попала всемирно известная компания Procter&Gamble.