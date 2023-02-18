Американское санкционное ведомство заинтересовалось подозрительными транзакциями банка, который остается в РФ.

Власти США начали проверку в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с возможным пособничеством российской агрессии против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали агентству представители банка, в январе к ним поступил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой "объяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, которые осуществляет RB".

В частности американских чиновников интересовали транзакции в России, на частично оккупированном Донбассе, в Украине и Сирии. В Банке пообещали предоставить полную до июня.

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"Райффайзен глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно важных кредитных учреждений" российского центрального банка, что подчеркивает его важность для российской экономики, которая борется с масштабными западными санкциями", – пишет издание.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наделено полномочиями замораживать активы и запрещать американским компаниям и гражданам торговать с теми, кто попал в санкционный список.

Raiffeisen Bank в России

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Raiffeisen Bank заявил о готовности уйти из России. Однако в итоге банк продолжает работать на территории страны-агрессора, как ни в чем ни бывало.

В январе Raiffeisen Bank признал, что дает льготы российским оккупантам. Банк уверяет, что российские законы якобы мешают ему уйти из РФ и принуждают помогать военным.

В таких условиях Raiffeisen Bank рискует попасть в список международных спонсоров войны, который составляется в Украине. Ранее в него уже попала всемирно известная компания Procter&Gamble.

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