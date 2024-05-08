Зато РФ проводит ядерные учения из-за бессилия на поле боя в Украине.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона прокомментировал заявления Лукашенко о начале ядерных испытаний в Беларуси.

"Лукашенко сейчас активно участвует в этом. Возможно, они действительно рассматривали различные сценарии против Литвы, поэтому Литва начала интенсивные военные учения. Но важно, что изменилось в НАТО. Обратите внимание на заявление la Repubblica, что НАТО отодвинуло красные линии по столкновению с РФ. Они пишут, что страны НАТО рассматривают варианты нанесения ударов по территории Беларуси. А это сигнал для Лукашенко, что любые провокации будут нести серьезные последствия", - пояснил Мусиенко.

Он также отметил, что Россия регулярно начинает тезис о ядерной опасности, когда имеет проблемы на поле боя.

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"Когда это начинается, это демонстрация бессилия России на поле боя. Ведь РФ пытается достичь военных демонстраций. Но они не учли, что Европа так активно включится в помощь Украине и что США проголосует за выделение пакета помощи. И их позиции уже не выглядят настолько уверенно даже несмотря на то, что они активизируют наступательные действия", - сказал Мусиенко.

Он также добавил, что из-за сложной ситуации на фронте, РФ вынуждена прибегать к психологической дестабилизации как в Украине, так и на Западе.

"Если бы Россия была убеждена, что они могут достичь победы военным путем, она бы не прибегала к другим инструментам. В том сейчас происходит целая кампания по дестабилизации Украины и Европы. Это и покушение на Зеленского и дестабилизация в Европе. Нас еще много чего ожидает в этом месяце, будет большое количество ИПСО. И под это учения по ядерному оружию", - отметил Мусиенко.

Ядерные учения РФ и Беларуси: что известно

Накануне Минобороны РФ заявило, что российские военные проведут учения, во время которых отработают применение нестратегического ядерного оружия. Отмечается, что учения проведут "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц", а также с целью "безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о заявлениях о готовности отправить войска в Украину.

Впоследствии о внезапной проверке подразделений, способных применять нестратегическое ядерное оружие сообщили и в Беларуси. Отмечается, что во время проверки будет "проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".

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