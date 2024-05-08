Российская сторона считает решение берлинских властей неприемлемым.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и полиция Берлина запретила демонстрировать российскую символику на памятных мероприятиях, которые состоятся 8 и 9 мая по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом.

Как сообщает RBB24, берлинская полиция опубликовала правила, которые распространяются на советские мемориалы в городе и его ближайших окрестностях. Соответственно, в среду и четверг на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде, а также в их непосредственной близости, запрещается вывешивать ряд символов. В частности, российские флаги, георгиевские ленты, униформу или части форменной одежды, соответствующие отличительным знакам, в том числе в "видоизмененных формах". Запрещены также марши, военные песни, символы, прославляющие вторжение РФ в Украину, в частности, буква "Z".

По данным полиции, от этих правил освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства. В то же время издание сообщает, что посольство России в Берлине призвало столичные власти снять запрет на размещение российских флагов и другой символики.

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"Мы считаем это дискриминацией, противоречащей духу исторического примирения между народами России и Германии в послевоенный период. Мы считаем решение берлинских властей неприемлемым", - заявили в посольстве.

RBB24 отмечает, что в этом году исполняется 79 лет со дня окончания Второй мировой войны. В Германии соответствующие мероприятия проходят 8 мая, в России и ряде других бывших советских республик - только 9 мая.

В публикации сказано, что соответствующие мероприятия введены в Германии уже в третий раз на фоне агрессивной войны России против Украины, которая привела к конфликтам между различными группировками на памятных мероприятиях в предыдущие два года.

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Напомним, в январе во время матча Australian Open-2023 между украинкой Екатериной Байндль и Камиллой Рахимовой произошел скандал. Группа болельщиков пришла на поединок в футболках с изображением президента РФ Владимира Путина и вывесила флаг страны-террориста. В результате украинские болельщики несколько раз вызывали охрану и полицию.

После матча посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов Australian Open немедленно отреагировать. В результате Федерация тенниса Австралии, которая отвечает за проведение соревнований, выпустила заявление, в котором сообщила, что любое проявление символов стран-агрессоров на Australian Open официально запрещено.

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