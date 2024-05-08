Девушка уверяет, что чувствует себя уже лучше.

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona, которые представляют Украину на "Евровидении-2024", блестяще выступили в первом полуфинале конкурса. Они сорвали овации после своего выступления и прошли в гранд-финал. Однако не обошлось без травм.

Оказалось, что во время исполнения песни "Teresa & Maria" Jerry Heil серьезно повредила колено. Поэтому после номера ей срочно оказывали помощь. Подробностями инцидента она поделилась в своем Telegram-канале.

"В тот момент, когда я поднимаюсь на гору и в конце, когда уже началась кульминация, я падаю на колено. Когда мы репетировали, то это было на полу, там нет угла наклона. А тут получилось, что я вытянулась вперед и упала на гору, а она под углом. Поэтому немножко перестаралась по экспрессии и ты себя не понимаешь, адреналин зашкаливает", - объяснила певица и показала перемотанное колено.

Но добавила, что чувствует себя лучше и успокоила поклонников.

"Я жива, честно. Мне приложили холод и все будет хорошо", - подчеркнула она.

К слову, во время генеральной репетиции АІуоnа АІуоnа тоже упала на сцене. Она повредила себе только ноготь и чувствует себя сейчас хорошо. Артистки шутят, что нужно было немного выстрадать им номер, чтобы действительно почувствовать его.

Напомним, ранее представительницы Украины рассказали, что сделают с наградой в случае победы на "Евровидении-2024". А увидеть выступления других участников конкурса можно будет 9 мая во время второго полуфинала и 11 мая, когда состоится гранд-финал шоу.

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