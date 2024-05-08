Украинки вытащили карточку с новой категорией.

Вчера, 7 мая, певицы АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil просто "разорвали" зрителей на "Евровидении-2024" своим выступлением. Украинки прошли в гранд-финал и уже приняли участие в жеребьевке, чтобы определить под каким номером будут выступать в субботу.

Однако, по новым правилам нынешнего конкурса, впервые была внедрена категория "Выбор продюсера". Как сообщает официальная Instagram-страница "Евровидения", нашим представительницам досталась именно она.

Что значит новая категория "Выбор продюсера"

Эта категория означает, что после окончания второго полуфинала и жеребьевки остальных финалистов, продюсеры конкурса самостоятельно начнут определять порядковые номера участников, которые вытащили такую карточку.

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По словам оргкомитета "Евровидения", такие нововведения помогут сделать шоу более интересным и сбалансированным. Ведь, например, раньше могли выступать все фавориты в первой части конкурса или несколько песен подряд были лирическими, что не нравилось зрителям. Также новое правило поможет лучше организовать логистику и технические моменты всех номеров.

Результаты жеребьевки остальных конкурсантов

В первой половине финала (это 13 выступлений конкурсантов) уже точно будут Литва, Ирландия и Люксембург.

Во второй половине мы увидим представителей Кипра, Словении и Финляндии.

Категорию "Выбор продюсера", кроме Украины, также вытянули исполнители из Сербии, Хорватии и Португалии.

Полный перечень конкурсантов и их позиции в гранд-финале будут известны только после второго полуфинала, который состоится 9 мая в шведском городе Мальме. А гранд-финал конкурса можно будет увидеть 11 мая.

Напомним, ранее стало известно, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2024".

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