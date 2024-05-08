Вчера, 7 мая, певицы АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil просто "разорвали" зрителей на "Евровидении-2024" своим выступлением. Украинки прошли в гранд-финал и уже приняли участие в жеребьевке, чтобы определить под каким номером будут выступать в субботу.
Однако, по новым правилам нынешнего конкурса, впервые была внедрена категория "Выбор продюсера". Как сообщает официальная Instagram-страница "Евровидения", нашим представительницам досталась именно она.
Что значит новая категория "Выбор продюсера"
Эта категория означает, что после окончания второго полуфинала и жеребьевки остальных финалистов, продюсеры конкурса самостоятельно начнут определять порядковые номера участников, которые вытащили такую карточку.
По словам оргкомитета "Евровидения", такие нововведения помогут сделать шоу более интересным и сбалансированным. Ведь, например, раньше могли выступать все фавориты в первой части конкурса или несколько песен подряд были лирическими, что не нравилось зрителям. Также новое правило поможет лучше организовать логистику и технические моменты всех номеров.
Результаты жеребьевки остальных конкурсантов
В первой половине финала (это 13 выступлений конкурсантов) уже точно будут Литва, Ирландия и Люксембург.
Во второй половине мы увидим представителей Кипра, Словении и Финляндии.
Категорию "Выбор продюсера", кроме Украины, также вытянули исполнители из Сербии, Хорватии и Португалии.
Полный перечень конкурсантов и их позиции в гранд-финале будут известны только после второго полуфинала, который состоится 9 мая в шведском городе Мальме. А гранд-финал конкурса можно будет увидеть 11 мая.
Напомним, ранее стало известно, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2024".