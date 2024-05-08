Он является сторонником диктатора и страны-агрессора.

Скандальный рэпер Канье Уэст, который недавно запустил в продажу черную футболку с руганью на русском языке, может выступить в стране-агрессоре.

Как утверждают росСМИ, его выступление запланировано на 8 июня в Москве. Там он якобы хочет не только спеть, но и отпраздновать свой день рождения.

"Источник рассказал, что переговоры велись больше года, а главное желание Канье - это посмотреть Москву и дать крутой концерт. А потом - отпраздновать 47-летие в одном из мест столицы. Сам артист признался, что ждет, рад и заряжен на успех", - говорится в новостях росСМИ.

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Однако позже эту информацию опровергли. Организаторы концертов отметили, что полтора месяца назад были попытки пригласить рэпера в РФ, но пока это все осталось на этапе попыток.

Сам же репер пока не комментировал эту ситуацию.

Что известно о Канье Уэсте

Канье Уэст - американский рэпер, продюсер, композитор и дизайнер, который известен своими скандальными выходками и высказываниями. В частности, в 2022 году он потерял статус миллиардера из-за антисемистских слов, которые не понравились бренду "Adidas". Тогда бренд разорвал с ним контракт.

Также Канье неоднократно признавался в любви стране-оккупанту и даже называл себя "молодым Путиным".

Напомним, ранее стало известно, что Канье Уэст официально сменил имя. Он просил разрешить ему называться просто Йе "по личным причинам".

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