Противник имеет успехи вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино.

Российские войска не оставляют попыток захватить территории в Донецкой и Запорожской области. В частности, продолжают штурмовать Часов Яр.

Как сообщает Институт изучения войны, 7 апреля оккупанты совершили наземные атаки вблизи Богдановки, Нового микрорайона, возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

Противнику удалось продвинуться на северо-запад от Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что РФ имеет успехи вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино.

Видео дня

При этом российские пропагандисты заявляли, что захватчики продвигались на северо-запад от Авдеевки и на юго-запад от Очеретино и до южной окраины населенного пункта. Российский милблогер утверждает, что РФ продвинулась на 1,5 км вглубь к бурелому вдоль линии Новобахмутовка-Бердичи. Но аналитики ISW не нашли подтверждения этому.

Как отмечается, россияне недавно подтвердили наступление в Запорожской области. Геолокационные кадры демонстрируют, что враг продвинулся по улице Скидной к новым позициям в юго-восточном Роботино. Один милблогер утверждал, что захватчики также имеют успехи в северо-западной части Роботино, хотя ISW еще не видел визуального подтверждения этому.

Война в Украине - последние новости

Украина имеет проблемы с поддержанием достаточного количества бойцов в войне с Россией. Это может привести к еще большим проблемам в будущем, считает военный аналитик Майкл Кофман.

Наиболее горячими направлениями на украинско-российском фронте сейчас являются Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское и Купянское.

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