Какой церковный праздник отмечают 8 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

8 мая православные верующие празднуют Светлую среду, по новому церковному календарю в этот день отмечают день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Об обычаях, приметах и запретах 8 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

8 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Третий день пасхальной седмицы (недели) называют Светлая среда. Православные верующие продолжают радоваться чуду воскресения Христа, посещать церковь, молиться. Всю пасхальную неделю в церкви совершаются праздничные богослужения, настежь открыты Царские врата и проводятся крестные ходы. Всю неделю у верующих принято приветствовать друг друга: "Христос воскрес!" и отвечать: "Воистину воскрес!"

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8 мая - это также день поминовения погибших во Второй Мировой войне. В Светлую среду не принято поминать умерших, но это ежегодная дата в церковном календаре.

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8 мая по новому стилю (21 мая по старому) - день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был ближайшим учеником Иисуса Христа, неоднократно становился свидетелем чудес Спасителя, много проповедовал, сам совершал чудеса и обратил к христианской вере немало язычников. Но главное наследие Иоанна Богослова - это Евангелие.

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Праздник 8 мая по старому стилю - Светлая среда, апостола евангелиста Марка, поминовение погибших во Второй Мировой войне.

О чем говорят приметы на 8 мая

В народном календаре 8 мая - праздник Хороводница, Иван Долгий. По приметам дня судили о том, какой будет погода дальше:

утром небо красное - жди дождя;

погода ясная стоит - грибов не будет, а если пошел дождь - к урожаю грибов;

яркий красный закат солнца - хорошая погода будет несколько дней;

утром радуга на небе - к дождю, вечером - к теплу.

Если к этому дню уже расцветала черемуха, то лето будет дождливым.

Что можно делать 8 мая

В Светлую среду принято идти в церковь, молиться за здоровье ближних, благодарить Бога за все, что есть. У святого Иоанна Богослова просят помощи при жизненных неурядицах, исцеления от болезней, семейного счастья.

По народным традициям в старину в среду пасхальной недели устраивали празднование с песнями и хороводами, поэтому день получил название "Хороводница".

Что нельзя делать 8 мая

Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать - это тяжело работать, но заниматься повседневными хлопотами не запрещается. Нельзя работать в поле и на огороде, рубить, резать, шить, вязать, делать уборку. Запрещается ссориться и отказывать в помощи и милостыне. В Светлую среду не постятся.

8 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Арсений, Никифор.

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