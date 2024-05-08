В случае с коричневыми яйцами курица помещает естественный пигмент на поверхность "во время последних стадий формирования".

Если бы вы приготовили омлет из коричневых яиц, отличался ли он на вкус от блюда из белых яиц и имел бы другую пищевую ценность? Эксперты рассмотрели, какая разница между яйцами темного и светлого цветов.

Как пишет Deseret, нет разницы во вкусе или питательности в зависимости от цвета скорлупы, однако часто они имеют разную цену. Те куры, которые несут коричневые яйца, едят больше, поэтому их кормить дороже, что влияет на себестоимость продуктов.

"По сути, нет никакой разницы между коричневым яйцом и белым яйцом с точки зрения питательности. Это связано с породой кур", - сказал Дэниел Брей, владелец яичной фермы Брей.

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Он добавил, что цены и вкус яиц "зависят от типа и количества корма, который дают курам". Производитель Eggland's Best, указывает на своем веб-сайте, что "в целом куры с белыми перьями, такие как белые леггорны, несут белые яйца, а куры с красновато-коричневыми перьями, такие как род-айлендские красные, несут коричневые яйца. Цвет скорлупы мало связан с качеством яиц, вкусом, пищевой ценностью, характеристиками приготовления или прочностью скорлупы".

Отмечается, что в обоих случаях яичная скорлупа белая внутри. Просто в случае с коричневыми яйцами курица помещает естественный пигмент на поверхность "во время последних стадий формирования".

Полезны ли яйца?

Последнее исследование в журнале Nutrients развенчало некоторые факты, которые препятствуют потреблению яиц.

"Куриные яйца содержат холин, фолиевую кислоту, витамин D, йод, витамины группы B и высококачественный белок, и национальные органы больше не рассматривают их как фактор риска (высокого уровня холестерина) и сердечно-сосудистых заболеваний", - написали исследователи.

Эти продукты увеличивают синтез мышечного белка и уменьшают жировую массу. Авторы исследования пришли к выводу, что "яйца очень питательны и доступны. Доказательства высококачественных исследований свидетельствуют о том, что они имеют положительное или нейтральное влияние на показатели здоровья и не представляют риска, если их регулярно есть как часть сбалансированной диеты".

Последние исследования по яйцам

Недавно диетологи раскрыли, что будет с вашим телом, если ежедневно есть яйца.

Как сообщал УНИАН, хотя уже и доказана польза желтка, в сыром виде яйца употреблять не стоит.

Врач-трихолог Прити Махир говорила, что если есть много яиц, то могут выпадать волосы.

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