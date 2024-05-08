По мнению Евгения Дикого, подобные заявления выгодны Кремлю.

Военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий в эфире с Украинской правдой прокомментировал сведения The Independent о том, что РФ больше не использует Крымский мост для обеспечения войск в Украине.

"Первый вопрос к The Independent, откуда они это знают. Откуда у них такая подробная информация, что там возят, а что нет. А во-вторых, не им решать, что нам использовать и в каких целях. Я не сторонник теорий заговоров, но иногда возникает вопрос не причастна ли к этому Россия. И этот Крымский мост этим попахивает. Очень очевидно, кому выгоден тот месседж, к которому они подводят", - сказал Дикий.

Он также добавил, что даже если бы РФ не использовала этот мост сейчас, Силы обороны все равно должны его уничтожить для будущих планировок.

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"Нам этот мост разрушать нужно все равно. Ведь даже если они временно прекратят им пользоваться и заменят его на паромную переправу и обходную дорогу через Приазовье, то эту дорогу мы рано или поздно, надеемся, перережем. И даже если бы сейчас они мост не использовали, они все равно начнут. Пока есть мост, есть связь Крыма с материковой частью. Как только мост перебивается - Крым становится островом, а это легкая добыча", - пояснил Дикий.

Крымский мост в центре внимания: последние новости

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, сейчас РФ действительно может уменьшить использование Крымского моста, поскольку сосредоточена на прорыве фронта на востоке Украины. Однако, в будущем уничтожение моста очень поможет Силам обороны Украины.

В ВСУ подтвердили, что российские военные не используют логистические мощности Крымского моста в полном объеме. По словам представителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, причина заключается в страхе РФ из-за предыдущих поражений моста.

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