Эксперты считают, что применение Россией ядерного оружия по Украине является "маловероятным и бессмысленным".

Россия впервые с начала полномасштабного вторжения хочет провести учения с применением тактического ядерного оружия вблизи украинской границы. В то же время, как отмечают опрошенные DW эксперты, это не означает, что ядерная атака по Украине неизбежна, это больше касается политических месседжей.

В издании напоминают, что, по сообщению российского Минобороны, учения будут проводиться ракетными подразделениями ПВО Южного военного округа. Эта территория охватывает не только Россию, но и Крым, который был аннексирован в 2014 году, и четыре украинские области на юго-востоке, которые были частично оккупированы Россией.

При этом опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что применение Россией ядерного оружия по Украине является "маловероятным и бессмысленным".

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"С военной точки зрения применение Россией ядерного оружия в Украине не имеет смысла ни при каких обстоятельствах", - заявил Павел Подвиг из Института исследования проблем разоружения ООН.

При этом он считает, что Россия во время учений не сможет отрабатывать атаки, а лишь порядок применения оружия, поскольку нестратегические боеголовки обычно хранятся отдельно от ракет и самолетов, которые могут их запускать.

Николай Соков из Венского центра разоружения и нераспространения оружия ядерного оружия считает, что планов применения ядерного оружия в Украине никогда не было - даже осенью 2022 года, когда российская армия вышла из Харьковской и Херсонской областей. Тем более, это не является угрозой сейчас, когда российские войска по многим параметрам явно превосходят украинские Вооруженные силы и захватывают все больше территорий на востоке Украины, считает эксперт.

Матье Булег из Центра Вильсона в США отметил, что ядерные учения являются частью "постоянного запугивания и бряцания оружием" Кремля с целью сломать решимость Запада поддерживать Украину и замедлить поставки Украине оружия.

Ядерные учения России

На днях Генштаб ВС РФ начал подготовку ядерных учений недалеко от границы с Украиной. Кроме непосредственно ракетных подразделений, задействованы также военно-воздушные и военно-морские силы.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, учения будут проводиться в "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц". В частности, речь идет о возможной отправке западных войск в Украину.

Впоследствии в Беларуси тоже заявили, что проведут проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия.

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