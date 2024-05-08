Силы обороны Украины ждут пополнения личного состава и ротации со вступлением в силу нового закона о мобилизации. Об этом в эфире марафона на телеканале 1+1 сказал военный под псевдонимом "Магнит", старший офицер 2-го отдельного отряда специального назначения "ОМЕГА", который находится вблизи Волчанска.
В частности, у него спросили об ожиданиях от закона о мобилизации, который вступит в силу через 10 дней.
"Подготовка к нашему отряду проводится в плановом режиме. Будущие наши кандидаты проходят психологические тесты для определения их профессиональной пригодности к выполнению боевых задач, а также сдают различные физические нормативы, потому что служба в нашем подразделении требует от бойцов немалых нагрузок при выполнении задач по назначению", - сообщил "Магнит".
Он добавил, что кандидаты, которые прошли отбор, позже направляются на так называемый базовый уровень подготовки на период не менее, чем на два месяца. После базового уровня проходят слаживание в подразделении и проходят обучение сроком до 4 месяцев подготовки.
"Другие военнослужащие Вооруженных сил, Сил обороны Украины также ждут пополнения. Всем людям нужно отдыхать. Нужно как-то заменить людей", - подчеркнул "Магнит.
Мобилизация в Украине - новости
Как сообщал УНИАН, закон о мобилизации, который был подписан президентом 16 апреля и предусматривает ряд изменений, вступит в законную силу только 18 мая. В то же время Положение о демобилизации исключили из нового закона о мобилизации по просьбе Кабинета министров. Для решения этого вопроса правительство должно разработать отдельный проект закона.
Военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант роты ударных БПЛА, народный депутат Егор Фирсов убежден, что отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников. По его мнению, "происходят очень плохие сигналы".