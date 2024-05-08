РФ закупает компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.

России удается закупать западные детали для военной техники за рубежом в обход санкций. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), с 2022 года стране-агрессору удалось закупить из-за рубежа компонентов для авиатехники, в том числе военной, на сумму почти $500 миллионов.

"Российский производитель военных и гражданских самолетов и дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" - "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходят международные санкции и закупают военную технику из-за рубежа с 2022 года. Российское издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев", который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов", - пишут аналитики.

Отмечается, что в сентябре 2023 года Россия отправила самолеты Як-130 в Иран. Также The Moscow Times сообщала, что "Яковлев" в основном закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.

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Санкции против России - что известно

В мае 2024 года США объявили о введении санкций против почти 300 компаний и частных лиц, в том числе в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, за поддержку РФ в войне против Украины.

Ранее УНИАН писал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против более чем десятка компаний, которые продолжают поставлять в Россию подсанкционные товары.

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