Владелец компании-производителя говорит, что это требование времени.

Из-за проблемы насилия с применением холодного оружия производитель знаменитого швейцарского армейского ножа планирует наладить производство модели, в которой не будет собственно самого ножа - только вспомогательные инструменты. Об этом в интервью швейцарской газете Blick рассказал исполнительный директор компании-производителя Victorinox Карл Элзенер.

По его словам, законодательство по борьбе с преступностью ужесточается во всем мире, и это заставляет компанию разрабатывать новую версию своего знаменитого карманного инструмента.

"Мы фактически работаем над карманными инструментами без лезвий. Например, я имею в виду крутой инструмент для велосипедистов. В нашем ассортименте уже есть инструмент специально для игроков в гольф. Велосипедистам, вероятно, нужны специальные инструменты, но не обязательно лезвие. На некоторых рынках лезвие ассоциируется с оружием", - говорит Элзенер.

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Он отметил, что продажи ножей Victorinox резко упали более чем на 30% после терактов в США 11 сентября 2001 года, и это показало компании, насколько опасно быть зависимыми от узкой рыночной ниши.

Швейцарский армейский нож: что о нем известно

В 1890-х годах Карл Элзенер, владелец компании по производству хирургического оборудования, начал производить "солдатский" нож - предшественник современного швейцарского ножа. Он сочетал карманный складной нож и отвертку, которая стала необходима швейцарскому солдату вместе с принятием на вооружение швейцарской армии новой винтовки. Со временем устройство усложнялось - к нему добавлялись новые инструменты.

Компания Элзенера "Victorinox" была основным игроком на рынке до 1893 года, когда вторая швейцарская компания по производству ножевых изделий Wenger Company начала продавать подобный продукт. В 1908 году правительство Швейцарии разделило контракт на покупку ножей для нужд армии поровну между Victorinox и Wenger.

В 2005 году компания Victorinox приобрела Wenger и снова стала единственным официальным поставщиком ножей для швейцарской армии.

Интересно, что нынешний владелец компании Victorinox Карл Элзенер является полным тезкой основателя компании.

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