До конца в Украине будет держаться свежая погода.

В Украину пришло похолодание, в частности, сегодня температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +13...+18 градусов. Такая свежая погода продлится до конца недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Свежая погода продержится до конца недели, на Поминальное воскресенье в Украине будет умеренно тепло, +15...+20 градусов", - сообщила она.

По данным синоптика, 12-го мая в Украине будет преимущественно без осадков, разве днем небольшой дождь пройдет местами в северных областях Украины.

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Справка УНИАН. Проводы или Поминальное воскресенье - воскресенье после Пасхи в Православной церкви. Оно начинает Проминальную неделю, которая еще называется Томино. В этот день все, у кого умер кто-то из родственников или друзей, идут на службу в церковь, а также на кладбище.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

С сегодняшнего дня, 8 мая, на Украину будет влиять антициклон - поле повышенного давления, благодаря которому станет больше солнечных прояснений. несмотря на это во многих областях с 8 мая ночью ожидаются заморозки.

8 мая в Карпатах, на юге и востоке страны еще пройдут кратковременные дожди и местами грозы, а 9 мая уже по всей в Украине будет сухо.

10 мая в Украине также будет преимущественно сухо, лишь днем в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза.

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