Украинские артиллеристы жалуются, что им не хватает 155-мм снарядов, которые позволили бы им держать артиллерию РФ подальше от линии фронта.

Российские войска усилили атаки на фронте на юге и востоке Украины, и контрбатарейная работа имеет решающее значение для подавления вражеского огня.

При этом, как пишет Reuters, украинские артиллеристы сталкиваются с растущим преследованием со стороны вражеских беспилотников, приоритетной целью которых является западная артиллерия, такая как, например, Panzerhaubitze.

"Атаки были и раньше, но не в таком количестве. Теперь это действительно страшно ", - говорит командир батареи Panzerhaubitze 2000 с позывным "Лева".

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Боец рассказал, что подразделение уже четыре раза подвергалось прямому попаданию российских ударных беспилотников "Ланцет", однако члены экипажа остались практически невредимы благодаря броне Panzerhaubitze.

Как говорит старший офицер батареи Андрей Ставничий, особую неприятность доставляют российские разведывательные беспилотники, такие как "Орлан" или более современные "Суперкам".

"Иногда бывает так, что работы на день много, а мы не можем сдвинуться с места, потому что над нами постоянно что-то летает", - рассказал он Reuters.

Артиллеристы Panzerhaubitze также жалуются, что им не хватает фирменных 155-миллиметровых снарядов, разработанных для достижения максимальной эффективности и дальности стрельбы около 40 км, пишет Reuters. Более дальнобойные боеприпасы позволили бы им вести прицельный огонь по аналогичным российским орудиям далеко за линией фронта и держать их дальше в тылу, чтобы защититься от контрбатарейного огня россиян.

"Несмотря на то, что во время неудачного контрнаступления украинских войск в прошлом году подразделение Лёвы было хорошо обеспечено, в настоящее время оно выпускает гораздо меньше снарядов в день - по его оценкам всего от восьми до 15", - говорится в материале.

Ситуация на фронте - новости

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что поскольку помощь от партнеров, в том числе США, уже в пути, а на фронте уже заработала украинская артиллерия, потому что задействованы неприкосновенные запасы, то ситуация в войне начнет меняться уже в ближайшие дни.

В то же время Дикий отметил, что сегодня трудно ответить, сколько российские оккупанты еще смогут держаться на "мясных" штурмах. По его словам, прогнозировалось, что в апреле они должны были выдохнуться, но этого не произошло.

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