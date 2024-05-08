Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Российские оккупационные войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, последствия еще уточняются, но энергетики уже работают над их ликвидацией.

"Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию. Экономное использование электроэнергии - вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы", - подчеркнул министр.

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Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов заявил, что РФ атаковала объекты критической инфраструктуры в регионе крылатыми ракетами. К сожалению, были попадания.

Глава Полтавской ОГА сообщил о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Впоследствии в Укрэнерго добавили, что РФ нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской областях.

"Есть повреждения на объектах генерации. Повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Аварийно-восстановительные работы начнутся после отбоя тревоги", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на энергетику Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ударами Россия повредила половину энергетической инфраструктуры нашей страны.

Украинцам стоит быть готовыми к отключению света летом. Таким советом поделился председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

Ранее Галущенко предположил, почему враг вернулся к террору с приходом тепла.

"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, во-первых, это то, что экономика показала рост за этот год стабильной поставки электроэнергии. Возможно, масса других факторов. Условно - саммит мира", - рассказал он.

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