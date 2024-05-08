Он отметил, что врагу максимально трудно будет получить какие-то выгодные рубежи на этом направлении.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная, 4-й бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал о ситуации в Часовом Яру и ответил, есть ли оккупанты в городе.

"По состоянию на сегодня враг не зашел в населенный пункт, нет ни одного факта того, что он есть где-то на территории Часового Яра", - рассказал военный в эфире КИЕВ24.

Боец отметил, что ВСУ будут держать населенный пункт до тех пор, "пока это будет выгодно, пока это будет возможно, пока будет уничтожаться максимальное количество личного состава врага".

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При этом он отметил, что врагу максимально трудно будет получить какие-то выгодные рубежи на этом направлении, тем более с тем количеством потерь, которые он получает.

Часов Яр - новости

Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что в Часовом Яру решается битва за Донецкую область, ведь контроль над Часовым Яром - это не просто тактическое преимущество, поскольку оно расположено на господствующих высотах, то контроль над ними - это огневой, а в перспективе и полный контроль над большой густонаселенной агломерацией.

7 мая в подразделении активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Kraken" также подтвердили, что ни одного оккупанта в Часовом Яру пока нет.

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