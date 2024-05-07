Осадков в столице не ожидается.

В среду, 8 мая, температура в киеве снизится еще на несколько градусов. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +6°...+7°, а днем максимально повысится до +15°...+16°. Ожидается практически безоблачная погода с достаточным количеством солнца, однако тепла оно не добавит. Будет сухо.

Ветер будет северный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода 8 мая - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Тернополе 8 мая ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +4°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в средуночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+14°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +5°...+15°.

В Одессе 8 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.

В Херсоне в средуночью будет +11°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +10°...+15°, дождь.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

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