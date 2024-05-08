Силы обороны Украины могут успешно бороться против российской железной дороги, которую противники построили на случай уничтожения Крымского моста, отметил аналитик.

Военный эксперт Александр Мусиенко опроверг сведения, опубликованные в The Independent, о том, что Россия не использует Крымский мост в войне против Украины.

Об этом аналитик рассказал в эфире телемарафона. "Некоторые заявляют, что движение через этот мост уменьшилось, значит он уже все, не представляет угрозы. Это не так, если смотреть на ситуацию стратегически. Поскольку, когда мы говорим, что РФ активна на востоке, им сейчас мост не нужен. Но если через некоторое время они будут иметь целью усилить активность на юге, например, на левобережье Херсонщины. Им нужен мост", - пояснил Мусиенко.

Он также добавил, что Крымский мост понадобится России тогда, когда Силы обороны Украины начнут собственную наступательную кампанию. "Когда Украина будет проводить действия по плану освобождения, например, левобережья Херсонщины, то моста не должно быть. Поскольку это главная логистическая артерия, которая сейчас идет в оккупированный Крым. И из Крыма идет обеспечение группировки российских войск на Херсонщине. Этот мост потерял свое значение только временно", - сказал Мусиенко.

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Кроме того, эксперт отметил, что строительство Россией железной дороги на оккупированной части Донецкой и Запорожской областей не является панацеей, поскольку Украина может удачно с ним бороться.

"Этот участок идет на электрической тяге, он подключен к энергетике. Вот вам и ключ к пониманию. Если бить по объектам, которые обеспечивают потребности этой железной дороги, ее можно выводить из строя. Также на участках есть мосты через реку Кальмиус. В начале этого года ударом Himars один из таких мостов был уничтожен. Также - это локомотивные депо и узловые станции, которые находятся в пределах досягаемости украинского оружия. Потому что действовать против железнодорожного полотна - неэффективно, поскольку его быстро могут восстановить", - отметил Мусиенко.

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По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, Крымский мост имеет слабые места. В частности, речь идет о нижней части и арке, которая обеспечивает проход судов под мостом.

Другой эксперт - Андрей Рыженко, убежден, что для того, чтобы был ликвидирован построенный российскими захватчиками Крымский мост, необходимо десятки тонн взрывчатки, а, возможно, даже и сотни.

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