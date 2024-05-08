Этот вопрос обсуждался между Байденом и Йоханнисом на встрече в Белом доме.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он готов к обсуждению возможной отправки ракетной системы Patriot в Украину.

Как пишут Reuters и AP, после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис рассказал, что в течение последних недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.

"Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны, - подчеркнул президент.

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Как известно, его встреча в Белом доме состоялась вчера, 7 мая. Встреча в Овальном кабинете должна была отметить два десятилетия членства Румынии в НАТО. Байден даже пошутил, что поддерживал вступление Румынии в НАТО, когда был сенатором "180 лет назад".

Йоханнис поблагодарил Байдена за прием и назвал трансатлантический альянс "краеугольным камнем нашего демократического образа жизни".

ПВО для Украины

Как писал УНИАН, после усиления российских ракетных ударов по Украине Германия согласилась срочно передать еще один комплекс Patriot в дополнение к тем двум, которые она дала в прошлом году.

В МИД сообщили, что Украина ведет переговоры о получении еще четырех конкретных комплексов Patriot, еще два есть на примете.

Недавно Украина получила ракеты к американским ЗРК Patriot от Испании.

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