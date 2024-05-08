Сотрудник Управления государственной охраны находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Завершено досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, где погиб подросток. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

"7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. После выхода из вагона милиционер подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Отмечается, что задержанный сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей, а его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

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В ГБР сообщили, что в ходе расследования установлено, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений.

"Поэтому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что после ознакомления стороной защиты, дело будет направлено в суд.

Трагедия на фуникулере в Киеве - главные новости

7 апреля 2024 года на фуникулере в Киеве произошел конфликт между 30-летним работником Управления государственной охраны (УГО) и группой подростков. Мужчина толкнул подростка, тот, падая, разбил головой окно и получил порез шеи и из-за интенсивной потери крови умер до приезда скорой.

Погиб 16-летний Максим Матерухин. В последний путь юношу провожали около сотни человек. Кроме родственников и соседей попрощаться с Максимом пришло много сверстников, а также учителя. Отмечали, что он был бесконфликтным. Максима похоронили на Берковецком кладбище.

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