За минувшие сутки украинские Силы обороны уничтожили 970 оккупантов. Общие потери врага сейчас составляют около 477 тысяч 430 человек. Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, также было уничтожено немало вражеской техники, в частности, артиллерии.
Так, ВСУ отправили на металлолом:
- 13 танков
- 19 боевых бронированных машин
- 30 артиллерийских систем
- 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 2 единицы специальной техники
Также было уничтожено 11 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.
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По данным Института изучения войны, 7 апреля оккупанты совершили наземные атаки вблизи Богдановки, Нового микрорайона, возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки.
Противнику удалось продвинуться на северо-запад от Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что РФ имеет успехи вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино.
Сейчас самыми горячими на фронте являются Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское и Купянское направления.
Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что оккупанты готовятся к наступлению на Харьковскую и Сумскую области.