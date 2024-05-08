Общие потери врага сейчас составляют около 477 тысяч 430 человек.

За минувшие сутки украинские Силы обороны уничтожили 970 оккупантов. Общие потери врага сейчас составляют около 477 тысяч 430 человек. Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, также было уничтожено немало вражеской техники, в частности, артиллерии.

Так, ВСУ отправили на металлолом:

13 танков

19 боевых бронированных машин

30 артиллерийских систем

40 единиц автомобильной техники и автоцистерн

2 единицы специальной техники

Также было уничтожено 11 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.

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По данным Института изучения войны, 7 апреля оккупанты совершили наземные атаки вблизи Богдановки, Нового микрорайона, возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

Противнику удалось продвинуться на северо-запад от Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что РФ имеет успехи вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино.

Сейчас самыми горячими на фронте являются Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское и Купянское направления.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что оккупанты готовятся к наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

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