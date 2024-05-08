ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику / фото 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

За минувшие сутки украинские Силы обороны уничтожили 970 оккупантов. Общие потери врага сейчас составляют около 477 тысяч 430 человек. Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, также было уничтожено немало вражеской техники, в частности, артиллерии.

Так, ВСУ отправили на металлолом:

  • 13 танков
  • 19 боевых бронированных машин
  • 30 артиллерийских систем
  • 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 2 единицы специальной техники

Также было уничтожено 11 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.

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Потери врага по состоянию на 8 мая / Инфографика УНИАН

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По данным Института изучения войны, 7 апреля оккупанты совершили наземные атаки вблизи Богдановки, Нового микрорайона, возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

Противнику удалось продвинуться на северо-запад от Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что РФ имеет успехи вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино.

Сейчас самыми горячими на фронте являются Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское и Купянское направления.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что оккупанты готовятся к наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

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