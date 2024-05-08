Вечером возможно ограничение как промышленных, так и бытовых потребителей.

В ночь на 8 мая российские войска нанесли уже пятый массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта. Повреждения получили тепло и гидроэлектростанции. Также дроны повредили оборудование одного из объектов в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе запитаны резервными схемами. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго", – подчеркнули в НЭК.

Отмечается, что связано с дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.

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Особенно тяжелая ситуация ожидается вечером. Диспетчерский центр применяет все имеющиеся меры для преодоления дефицита, в том числе импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы, подчеркнули в "Укрэнерго". Потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию.

В вечерние часы запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

Массированный обстрел 8 мая

В ночь на среду, 8 мая, российские захватнические войска запустили по Украине ракеты. Параллельно продолжалась атака дронов-камикадзе.

Российские оккупационные войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В ДТЭК отметили, что враг обстрелял три украинские ТЭС. Было серьезно повреждено оборудование.

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