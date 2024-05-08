Надо больше рисковать военными запасами стран Запада, считает американский офицер.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и для замедления и "отыгрывания" назад продвижения РФ, в частности, надо, чтобы власти США и ее союзники по НАТО ослабили ограничения по ведению боевых действий, которые они наложили на оборудование, поставляемое с Запада, позволяя Украине использовать его так, чтобы оно полностью раскрыло свой потенциал.

Странам Запада также нужно изменить подход к оказанию помощи украинскому государству, поделился мнением бригадный генерал армии США в отставке, экс-помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Марк Киммит, пишет Politico.

"После шести месяцев дебатов США наконец приняли свой дополнительный пакет помощи Украине несколько недель назад. Но, хотя боеприпасы могут вскоре добраться к войскам на передовой, правда заключается в том, что если США и их союзники не изменят способ поддержки войны, это, видимо, будет слишком мало и слишком поздно", - предупредил эксперт.

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По его мнению, пришло время больше рисковать военными запасами Штатов и других западных государств. "...неудача в Украине может подтолкнуть к самой войне", - считает бригадный генерал.

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Ранее сообщалось, что западные союзники предоставляют Украине вооружение, но с некоторыми "но" - ограничивают его дальность и не позволяют им бить по российской территории.

В конце апреля стало известно, что в США окончательно принят проект закона, в котором предусматривается предоставление десятков миллиардов долларов на помощь украинскому государству в оборонной сфере. Перед этим помощь со стороны Штатов надолго "застопорилась" из-за политических "разборок" между демократами и республиканцами. Ожидается, что скоро новая американская помощь будет на фронте в Украине.

Российский военный аналитик и приглашенный ученый в Школе права и дипломатии Флетчера Павел Лузин предупреждал, что властям РФ нужен перерыв в боевых действиях, но они не собираются прекращать воевать против украинцев.

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