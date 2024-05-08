На борту двух кораблей до двенадцати ракет.

В акваторию Черного моря после довольно длительного перерыва вновь вышли российские ракетоносители. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Говорится, что по состоянию на 07:00 сегодня, 8 мая, в Черном море находится два вражеских корабля - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 12 ракет.

В Азовском море российские корабли отсутствуют.

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В Средиземном море - три вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 единиц.

Также говорится, что за сутки, в интересах РФ, проход Керченским проливом осуществили:

в Азовское море - 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отмечают в ВМС.

Напомним, присутствие на дежурстве в акватории Черного моря российских кораблей не наблюдалось длительное время. В Силах обороны сообщали, что враг держит ракетоносители в пунктах базирования. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, противник менял места стоянок.

Удар по Украине 27 апреля - подробности

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли по Украине массированный ракетный удар. При этом захватчики использовали ракеты "Калибры" и "Кинжалы".

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что это была одна из первых атак после непродолжительного затишья. В течение определенного времени захватчики накопили свои резервы, ракеты, в частности, применяли и "Калибры" из акватории Черного моря.

Евлаш отметил, что россияне начали интенсивнее наносить удары по критической инфраструктуре Украины, используя стратегические бомбардировщики Ту-95.

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