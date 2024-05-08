Мотоциклы практически не защищают своих водителей.

Россия потеряла тысячи боевых машин за первые два года войны с Украиной, и производство новой техники, а также восстановление старых машин с длительного хранения не позволяет восполнить потери. Поэтому на третий год широкомасштабной войны все больше российских солдат отправляются в бой на грузовиках, открытых гольф-карах и - с недавних пор - на мотоциклах, пишет Forbes.

Как пишет издание, быстрый, маневренный и недорогой мотоцикл - эффективный способ передвижения по полю боя для курьера или разведчика.

"Проблема российских войск в 2024 году заключается в том, что, испытывая нехватку специальных бронированных машин, а также более крупных гражданских транспортных средств, они едут на своих незащищенных мотоциклах прямо на украинские позиции - точно так же, как несколько месяцев назад они начали делать это со своими вездеходами Desertcross 1000, и в результате "получают по зубам", - пишет издание.

Видео дня

Так, 15 апреля 92-я штурмовая бригада украинской армии отбила атаку российских мотоциклетных войск под Бахмутом на востоке Украины. Три недели спустя, приблизительно 7 мая, украинская 79-я десантно-штурмовая бригада уничтожила восемь мотоциклов во время штурма Новомихайловки, также на востоке страны.

Однако, несмотря на потери, по крайней мере одно российское подразделение все еще использует мотоциклы в качестве штурмовой техники. Батальон "Заря" 123-й мотострелковой бригады российской армии утверждает, что мотоциклы быстрее и их труднее обнаружить, чем более тяжелую и медленную бронетехнику.

При этом россияне совершенствуют свои военные мотоциклы так же, как они совершенствовали свои "танки-черепахи". Так, пишет Forbes, чтобы уменьшить угрозу со стороны украинских скоростных беспилотников, которые уже не раз были замечены в погоне за российскими мотоциклистами, некоторые российские подразделения обтянули свои мотоциклы металлической сеткой.

Однако ВСУ это не останавливает, что подтверждают опубликованные в сети видео уничтожения российских мотоциклистов.

Российская техника - последние новости

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска начали использовать на передовой китайские вездеходы Desertcross 1000-3.

Кроме того, военные сообщали, что оккупанты активно завозят на переднюю линию личный состав на двухколесных мотоциклах. При этом украинская 79-я десантно-штурмовая бригада опубликовала видео, на котором запечатлены разбитые мотоциклы и мертвые российские мотоциклисты.

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