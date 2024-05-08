УЗ предупредила об ограничении курсирования поезда Киев – Херсон – Киев.

Утром, 8 мая, Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне, в результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас движение поезда №121/122 Киев – Херсон – Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.

"Сейчас все 99 пассажиров в безопасности. Остальные поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику", – говорится в сообщении.

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Российская атака 8 мая – что известно

В ночь на 8 мая Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел городов Украины. В частности, захватчики атаковалиобъекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В ДТЭК отметили, что враг обстрелял три украинские ТЭС, было серьезно повреждено оборудование.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты во время атаки использовали 76 воздушных целей – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силами противовоздушной борьбы Украины было уничтожено 59 целей врага.

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