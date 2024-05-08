Кешбэк за покупку украинского: проект 'Авроры' и 'Абанка' при поддержке VISA действует и дает результаты для экономики страны

Сейчас на полках сети "Аврора" более 50% товаров являются продукцией украинских производителей и поставщиков.

Объявленная 26 февраля инициатива "Сделано в Украине" стимулировала производителей и ритейлеров к разработке собственных стратегий и предложений. Но пока кто-то начинает с маркировки украинских товаров на полках, в сети мультимаркетов "Аврора" уже со 2 апреля действует партнерский проект, полезный и производителям, и потребителям.

В рамках совместной инициативы компаний "Аврора" и "Абанк" покупателям предоставлена ​​возможность получать 5-процентный кешбэк от стоимости изделий, обозначенных в сети дискаунтера специальным логотипом на ценнике (при условии оплаты картой Visa от "Абанка").

Следует отметить, что в сети "Аврора мультимаркет" особое внимание уделяется украинской продукции и поддержке отечественных предпринимателей уже давно: их товары обозначаются в магазинах ценниками и шелфтокерами еще с 2022 года.

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Сейчас на полках сети "Аврора" более 50% товаров являются продукцией украинских производителей и поставщиков. А в контексте участия в инициативе "Сделано в Украине" компания делает акцент на этих товарах в своих соцсетях, информацию о происхождении изделий предоставляют ценники, POS-реклама в торговых залах, сканеры-аврорчики. Таких устройств в мультимаркетах работает 23 тысячи, и ежедневно они по запросу покупателей осуществляют 20 миллионов сканирований.

Итак, общий проект "Авроры", "Абанка" и "Visa" уже реализуется в полной мере и может отчитываться о результатах первого месяца работы. За апрель 2024:

Количество чеков с кешбэком за украинские товары в сети "Аврора" с картой Visa от Абанка – 107 251 шт.

Общая сумма кешбэка, начисленная покупателям, составляет 549 932,42 грн.

Напоминаем, что акция продолжается до 31.05.2024. Подробные условия можно посмотреть на сайте банка: a-bank.com.ua/avrorapromo и на сайте avrora.ua.

"Аврора всегда активно взаимодействовала с украинскими производителями – от крупных предприятий до местных производителей. В наше время сотрудничество и поддержка украинского бизнеса имеет еще большее значение. Поэтому инициатива с кешбэком – это еще один способ взаимоподдержки украинцев. Гордимся результатами и продолжаем работать в этом направлении", – прокомментировал результаты первого месяца реализации проекта генеральный директор сети мультимаркетов "Аврора" Тарас Панасенко.

"Абанк сразу оценил перспективу инициативы "Сделано в Украине", поскольку это возможность развивать и продвигать украинское. Поэтому мы первыми запустили подобную инициативу с "Аврора". Промоакция с кешбэком открыла возможность для украинцев активнее знакомиться с украинским производителем, выбирать украинское и возвращать за это деньги", — поделился впечатлением о результатах сотрудничества заместитель председателя правления Абанка Евгений Зайченко.