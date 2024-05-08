Для разработки новых видов вооружений привлечено очень много частных предприятий-разработчиков и ученых.

Украина догнала Российскую Федерацию в количестве производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136. Об этом генеральный директор акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин рассказал в интервью АрмияInform.

"У нас уже подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов - частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому мы подписываем лицензионное соглашение и к производству привлекаются наши предприятия", - сказал руководитель.

По его словам, это уже дало определенные результаты. В частности, в 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников.

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"То, что на России взрывается, - это все наше", - именно так сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. И это факт", - подчеркнул Сметанин.

По его данным, работа по кооперации с частными компаниями сейчас продолжается. Кроме того, для разработки новых видов вооружений привлечено очень большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные и отвечающие завтрашнему дню.

"Нужно срочно наращивать производство, поэтому мы входим в кооперацию с этими производителями, и таким образом обеспечиваем поставку необходимого вооружения в ВСУ", - добавил гендиректор.

Украинская "Баба Яга"

Российские оккупанты очень боятся тяжелого украинского дрона-бомбардировщика, который сами и прозвали "Баба Яга" (Гексакоптер Vampire, производитель - украинская компания SkyFall). В отличие от других дронов, "Баба-Яга" абсолютно нечувствительна к радиоэлектронным помехам. Большие беспилотники днем являются слишком легкой целью даже для стрелкового оружия. Именно поэтому единственная возможность привлечь тяжелые дроны-бомбардировщики - ночью, когда их не видно невооруженным глазом. Он имеет громкий звук двигателя, гул винтов похож на визг бензопилы и производит удручающее впечатление на оккупантов.

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