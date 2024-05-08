Сообщается о минимум 17 торнадо, приземлившихся за одну ночь.

США пострадали от множества торнадо. Уже известно об одном погибшем и нескольких раненых в результате страшной стихии, сообщает Reuters.

В Оклахоме ветер был настолько сильный, что сровнял с землей дома и повалил множество деревьев.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Оклахомы, около 40 домов были повреждены или разрушены, а в одном из городов произошла утечка природного газа. Сообщается об одном погибшем и пяти пострадавших.

На видео, опубликованном в местных СМИ и социальных сетях, видны разрушенные дома, обрушенные линии электропередач, а также деревья и обломки, разбросанные по дорогам по всему району.

Как сообщается, около 16 000 домов и предприятий в Оклахоме остались без электричества.

Сообщается о минимум 17 торнадо, приземлившихся за одну ночь, не только в Оклахоме, но и в Миссури.

Разрушительные торнадо в США - последние новости

В конце апреля Оклахома также оказалась под ударом стихии. Тогда в штате зарегистрировали 38 смерчей. Жертвами четыре человека, среди которых 4-месячный ребенок, еще десятки получили травмы.

Торнадо разрушили или повредили десятки зданий. Более 20 тысяч человек по всей Оклахоме остались без света.

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