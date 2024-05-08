Враги пытаются атаковать Красногоровку с трех направлений, свидетельствует карта DeepState.

В среду утром, 8 мая, появилась информация, что есть продвижение российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState на своем канале в Telegram. По их сведениям, в частности, противники смогли двинуться вперед в городе Красногоровка. "Враг продвинулся возле Старомайорского...", - говорится в сообщении.

Аналитики также сегодня утром обновили карту боевых действий. На части карты, где обозначена Красногоровка, видно, что противники пытаются атаковать этот город с трех направлений.

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На карте также можно увидеть, что на Старомайорское враги движутся с двух направлений.

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Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне смогли продвинуться на северо-запад от города Авдеевка. Стоит отметить, что противники имеют преимущество в живой силе и вооружении, а Украина длительное время не получала серьезную помощь от США. Ожидается, что новая американская помощь скоро будет на фронте.

Президент Владимир Зеленский говорил, что точно никто не знает, когда завершится противостояние с россиянами. По мнению спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, если будет так все продвигаться, как сейчас, то война затянется надолго, возможно, на годы.

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