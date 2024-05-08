Он хотел защищать страну от оккупантов.

Украинский юморист и ведущий Владимир Жогло, рассказал, почему его не взяли воевать на фронт.

Мужчина отметил, что хотел пополнить ряды ВСУ и сам пошел в военкомат добровольцем.

"Я прошел ВВК, меня еще перенаправили для уточнения данных в Ровенскую больницу, я вернулся в свой поселок Млинов в военкомат и я пришел. Мне повестки никто не давал, просто пришли, спросили у мамы, проживаю ли я здесь. Мама позвонила мне. Я сразу позвонил военкому в Млинове. Он говорит: "Надо прийти". Я пришел, без повестки", - сказал Владимир в интервью Славе Демину.

Однако оказалось, что из-за плохого состояния здоровья, мужчину не могут взять на службу. По словам юмориста, он имеет вот такие проблемы:

"У меня много всего со здоровьем. Ожирение - это диагноз. Соответственно давление, эндокринология, еще варикозные всякие штуки, позвоночник из-за лишнего веса, гепатозы, проблемы со свертываемостью крови. У меня еще аллергия на металл, начинают образовываться язвы на руках. Куча болячек, я даже их все не вспомню".

Поэтому добавляет, что на хейт о том, почему он до сих пор не на фронте, реагирует с пониманием.

"Могут написать, что зажрались. То, что оголенный у людей сейчас нерв - это бесспорно. То, что людям больно и они видят в таких людях, как я большую всемирную несправедливость - это нормально, это надо понимать, иначе быть не может", - сказал Жогло.

Напомним, ранее известный певец ответил, почему не пошел на фронт.

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