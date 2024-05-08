Он написал соответствующий пост в сети.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сегодня, 8 мая, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 43 года.

В честь праздника ее муж - хореограф Андрей Дикий трогательно поздравил любимую. Он опубликовал совместное черно-белое фото в Instagram и написал эмоциональный пост.

"Нет слов, чтобы описать как я тебя люблю. С днем рождения, моя судьба".

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Реакция подписчиков

Подписчики тоже присоединились к поздравлению Андрея и желали всего наилучшего сегодняшней имениннице.

"Вы такие красивые! С Днем рождения! Приятно смотреть на вас. Я восхищаюсь людьми, которые смогли через годы пронести, сохранить и приумножить чувства. Будьте счастливы"

"Желаю, чтоюы в вашем большом сердце всегда была любовь, в душе - гармония и спокойствие, а за спиной сильные крылья"

"С именинницей! Любви, счастья, улыбок и обязательно мирного неба".

К слову, сама Лилия поблагодарила всех за теплые слова и подчеркнула, что для нее этот День рождения особенный. А все потому, что она встречает его в новом статусе "многодетной мамы" и теперь воспитывает вместе с мужем дочерей Диану, Полину и Аделину.

"Мой новый год. Что изменилось в жизни за эти 365 дней? Теперь я мама троих. И эти девочки - мое самое большое счастье. Самое высокое достижение. Самая крепкая любовь. И больше итогов не будет. После тревожной ночи не так спокойно на душе. Я хочу просто мира", - написала Лилия.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, какое празднование устроила на день рождения дочери.

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