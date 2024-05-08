Фиксируется множество случаев того, как мужчины избегают общения с представителями ТЦК.

Реабилитолог, боевой медик и участница боевых действий Юлия Витковская после Бахмута и Угледара служила на Черниговщине, где и прошла военно-врачебную комиссию. Сейчас она несет службу в территориальном центре комплектования и рассказала подробности о вручении повесток.

"Как реагируют мужчины? Видимо, мужчинам пофиг на то, что я женщина. Я же такая не одна на повестках. В принципе, людям нужно единственное: не трогайте меня, я - "мамина черешня", мне нельзя. Когда, например, я возвращаюсь со службы домой, где-то в городе останавливаюсь кофе попить на ходу, я смотрю на этих "супер качков", которые также сидят с лавандовым латте, общаются, улыбаются, что-то обсуждают. И у меня такая ассоциация - а кто из нас мужик?", - отметила она в интервью Суспильному.

По словам военнослужащей, фиксируется множество случаев того, как мужчины избегают общения с представителями ТЦК. Увидев человека в форме они просто убегают.

Видео дня

"Идем: полицейские и нас двое. Универмаг "Киев", мы на стоянку заходим, впереди - двое мужчин. Я вижу, что один из них поднимает глаза в мою сторону, видит, что мы идем навстречу, хватает за руку друга, они разворачиваются и идут в противоположном направлении, с того, откуда они шли. Я дергаю своего коллегу за руку: "Смотри, говорю, защитники пошли!", - рассказывает Витковская.

Она добавила, что в обществе закрепилось ошибочное видение того, что при получении боевой повестки человек сразу идет в штурмовики, однако это так не работает. В ВСУ служат не только штурмовики.

"Не каждого человека поставят на руководящую должность, потому что не каждый человек может управлять. Не каждый человек может штурмовать. Есть люди, которые хорошо готовят, я таких знала по службе. Есть люди, которые очень быстро справятся с написанием какого-то рапорта, у них все четко. Есть люди, которые будут копаться в выдаче той же одежды, кто-то будет ремонтировать машины, кто-то чистит оружие, кто-то что-то считает. Это также работа! Не все будут штурмовиками", - отмечает женщина.

Как Витковская отмечает, мужчин приходится убеждать в том, чтобы они шли служить. Сделать это сухо невозможно - приходится приводить примеры и "будить в мужчине мужчину".

"Честно - не срабатывает. Видимо, проснутся, когда прилетит в каждый двор. Первое было что? Испуг в 2022 году, потом - пуф, и на сейчас ответ: "А я вас туда не посылал". И еще - "Это не моя война. Вы ее начали, вы ее и заканчивайте". Как ты будешь реагировать, когда в условный поселок или город зайдет враг и на твоих глазах будет насиловать твою жену, резать в клочья твоего ребенка, что ты будешь делать?". На что было сказано, что когда зайдут - тогда я пойду", - вспомнила Юлия.

Мобилизация в Украине

Как пишет The Economist, поиски потенциальных новобранцев в Украине усилились.

Украинская армия, которая уступает по численности и вооружению российским войскам на поле боя, срочно нуждается в свежих бойцах. В то же время очереди патриотически настроенных добровольцев, выстроившихся возле призывных пунктов после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, давно исчезли. Поэтому украинские воинские части пытаются заманить к себе людей, используя различные способы мотивации.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

Вас также могут заинтересовать новости: