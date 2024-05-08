Продать доллар можно в среднем по курсу 39,25 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 8 мая, снизился на 2 копейки – до 39,75 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,25 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня не изменился и составляет 39,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,65 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 1 копейку и составляет 42,87 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,30 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,31 грн/евро, то есть гривня выросла на 9 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Наличный курс доллара в Украине на текущей неделе до 10 мая будет колебаться в пределах диапазона 39,60 – 40,30 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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