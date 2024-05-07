Дожди 8 мая покинут территорию нашей страны.

8 мая погода в Украине изменится. Дожди покинут территорию нашей страны, лишь в Крыму еще вероятны осадки. При этом температура снизится по всей стране. Столбики термометров покажут от +14° до +17°. Только на Закарпатье воздух прогреется до +20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +16°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Тернополе 8 мая ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +4°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в средуночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+14°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +5°...+15°.

В Одессе 8 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.

В Херсоне в средуночью будет +11°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +10°...+15°, дождь.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

Приметы погоды 8 мая

Если черемуха обильно цветет, то будет сырое лето.

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