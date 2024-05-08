Он призывает правительство Великобритании помочь Украине защитить военнослужащих.

Россия использует химическое оружие, чтобы выгнать украинских солдат из окопов на линию огня. На фронте в Украине он применяется в промышленных масштабах.

Об этом пишет полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph. Он говорит, что на собственном опыте убедился, насколько смертоносным может быть путинское химоружие.

"Не в силах сломить дух и стойкость киевских войск с помощью обычных вооружений, Кремль прибегает к газовым атакам в стиле Первой мировой войны. В то время как государственные деятели Запада заняты попытками избежать эскалации, которой Путин и его бандиты угрожают почти ежедневно, Россия обманула наших лидеров, заставив их игнорировать химическую угрозу", - пишет он. Видео дня

По его словам, в течение последнего года российские захватнические войска применяли химическое оружие в промышленных масштабах и с большим эффектом. "Применяемый газ CS ("Сирень" - УНИАН) находится на левом конце шкалы смертоносности химоружия, и его применение в некоторых обстоятельствах законно - в основном для подавления гражданских протестов и неповиновения. Но именно эту двусмысленность и очевидное желание Запада не ввязываться решительно в эту сложную войну Путин использует, как дирижер использует оркестр", - пишет он.

Полковник говорит, что химическое оружие оказывает разрушительный эффект на незащищенных солдат, при этом психологический урон в десятки раз превосходит физический. "Это чудовищно гениальное оружие, и если у вас нет морали и некому вас остановить, вы будете использовать его постоянно. У Путина и его бандитов нет ни того, ни другого, и он использует их с большим эффектом и без страха возмездия", - подчеркивает он.

Он призывает предоставить Украине оборудование для защиты, а также обучить украинских солдат выживать в таких атаках: "Я делал это в Сирии и Ираке, и это сработает и в Украине. Когда сирийские мирные жители сотнями гибли от химических атак Асада, а иракские солдаты, которых я консультировал, подвергались атакам химического оружия ИГ, мы давали им снаряжение и обучение и наблюдали, как потери заметно снижались".

По его словам, используемое россиянами оружие действует всего несколько минут и для защиты от него не нужна особая экипировка - достаточно обычного противогаза. "Мы по-прежнему являемся ведущим производителем противогазов во всем мире. Настало время и нам выйти на новый уровень", - призвал эксперт.

Применение химического оружия в Украине:

В марте посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич заявил, что захватчики увеличивают объемы использования химоружия в Украине, с начала этого года зафиксировали уже 346 таких случаев.

Недавно Соединенные Штаты объявили о введении санкций против российских организаций, связанных с программами по созданию химоружия. В заявлении говорится, что войска РФ применяют против украинских солдат удушающий агент хлорпикрин.

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